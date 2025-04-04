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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Евролиге определился состав участников следующих стадий чемпионата

Определились 10 команд, для которых чемпионат не закончится после финального раунда «регулярки». «Олимпиакос», «Фенербахче» и «Панатинаикос» застолбили места на вершине турнирной таблицы и в плей-офф, где они получат преимущество домашней площадки.

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