Тамбовчане завоевали пять медалей на московском Кубке по танцам на колясках

В Москве завершился Открытый Кубок по танцам на колясках (0+). В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата из Москвы, десяти регионов России и Республики Беларусь.
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