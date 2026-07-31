Как «король Слободы» продал Минобороны китайские изделия за 8 миллионов каждую

Геннадий Хрипунов

Вот вам и демократия, вот вам и (бизнесмены), а на яву они ни чего не умеют делать кроме как быть спекулянтами грабить народ и наших военных которые ценой своей жизни возвращают наши земли . У этих выродков надо арестовать имущество и счета посадить не менее чем на 20 лет без право на обжалование и амнистию .