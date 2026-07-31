Стоимость реального дрона — 1,2 миллиона. Стоимость такого же, но с биркой «Эфко» — 8 миллионов. Разница — 566% наценки.
Как «король Слободы» продал Минобороны китайские изделия за 8 миллионов каждую
Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Вот вам и демократия, вот вам и (бизнесмены), а на яву они ни чего не умеют делать кроме как быть спекулянтами грабить народ и наших военных которые ценой своей жизни возвращают наши земли . У этих выродков надо арестовать имущество и счета посадить не менее чем на 20 лет без право на обжалование и амнистию .
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1 м.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
И опять дутые олигархи . Бездельники и хапуги . Только свой интерес за счёт страны .
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1 м.
Геннадий
Иметь наглость,алчность, подлость и не иметь совесть , патриотизм, сочувствие , так получаются олигархи.
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1 м.
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