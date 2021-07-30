Автобусные маршруты в Самаре будут скорректированы в 2021 году

В Самаре собираются скорректировать работу автобусных маршрутов. Как рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин, планируется сформировать магистральные маршруты, которые будут обслуживаться большими автобусами.
В Самаре собираются скорректировать работу автобусных маршрутов. Как рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин, планируется сформировать магистральные маршруты, которые будут обслуживаться большими автобусами.
Свежие комментарии