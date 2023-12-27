РЭО стал участником инвестпроектов по созданию объектов ТКО на 50 млрд рублей в 2023 году

Российский экологический оператор принял участие в финансировании инвестиционных проектов по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 2023 году, общая стоимость данных проектов составила 50 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии