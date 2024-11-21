В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту нарушения прав многодетных семей в Приморском крае

В соцмедиа размещено обращение к А.И. Бастрыкину многодетных семей, которым 8 лет назад выделили земельные участки для индивидуального строительства, однако до сих пор там нет ни дорог, ни электричества, ни водопровода.
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