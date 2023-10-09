Просто залейте листья клеем и отличная основа для украшения интерьера будет готова

Сегодня мы предлагаем отличный мастер класс по созданию чудесных осенних листочков из салфеток. Для изготовления понадобится: листочки разной формы; плотные бумажные салфетки; клей ПВА; кисточка для клея; проволока; ножницы.
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