CBS: водолазы нашли тела всех 67 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне

Обнаружены останки всех 67 жертв авиакатастрофы над Вашингтоном, сообщает CBS News . В результате столкновения в воздухе 30 января пассажирский самолет Bombardier и армейский вертолет Black Hawk упали в реку Потомак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии