Константина Звоника назначили на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга

Новым вице-губернатором Санкт-Петербурга стал Константин Звоник. Он будет координировать и контролировать работу Комитета по здравоохранению, Комитета по информатизации и связи и Управление ветеринарии города.
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