Сергей Лавров: «Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН»

Министр иностранных дел РФ о современном миропорядке в канун 80-летия «Ялты» 07.02.2025 80 лет назад, 4 февраля 1945 года, открылась Ялтинская конференция, на которой лидеры стран-победительниц во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритания – определили контуры послевоенного мира.
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