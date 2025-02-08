Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 766 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Арзамасцев
    МИД России прокомментировало сообщения о якобы нежелательности пребывания в стране посла Китая Чжан Ханьхуэя. В сообщ...Откуда у них таки...
  • Николай Арзамасцев
    Даже если очень сильно захочешь, никогда федулова не сможешь выбрать 👐Откуда у них таки...
  • Сергей С
    КОЧЕВЫХ КАРАКОЮНЛУ ПОГНАТЬ НА РОДИНУ В МОНГОЛЬСКИЕ СТЕПИ!С особым цинизмом

Сергей Лавров: «Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН»

Сергей Лавров: «Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН»

Министр иностранных дел РФ о современном миропорядке в канун 80-летия «Ялты» 07.02.2025    80 лет назад, 4 февраля 1945 года, открылась Ялтинская конференция, на которой лидеры стран-победительниц во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритания – определили контуры послевоенного мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх