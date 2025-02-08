Сергей Лавров: «Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН»

Министр иностранных дел РФ о современном миропорядке в канун 80-летия «Ялты» 07.02.2025 80 лет назад, 4 февраля 1945 года, открылась Ялтинская конференция, на которой лидеры стран-победительниц во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритания – определили контуры послевоенного мира.