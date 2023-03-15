Михаил Вдовин: «Я не хочу быть губернатором»

Будет ли «Единая Россия выдвигать кандидата на пост губернатора Орловской области? Уместен ли пиар политиков на помощи бойцам, участвующим в СВО? Где следует установить памятник Сталину? Почему освоение средств по нацпроектам не улучшает демографию в регионе? Как случилось, что рост отгрузки товаров в регионе и привлечение инвестиций не сказались на благосостоянии орловцев? Где приобретает вице-спикер рассаду помидоров и как пережил зиму депутатский чеснок? На эти и другие вопросы в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно» отвечает первый заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин.