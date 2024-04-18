Прогноз погоды на 18 апреля

На сегодня метеорологи объявили «желтый код» из-за резкого изменения погоды. В связи с движением циклона вблизи территории страны характер погоды внезапно изменится: в северных и центральных районах пройдут сильные дожди (15-45 л/м2), на юге – изолированные дожни с грозами.
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