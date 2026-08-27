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Калуга-поиск

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Реновация "Театралки", юная жертва моноколеса и "Калужская осень": главное за день

Реновация "Театралки", юная жертва моноколеса и "Калужская осень": главное за день

Реновация "Театралки" В Калуге поэтапно обновят Театральную площадь и улицу Театральную. Сначала в порядок приведут сквер и площадь у театра: там появятся скамейки, новое озеленение и малые архитектурные формы, а также установят новый модульный общественный туалет.

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