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Бензин снова дорожает: сколько стоит АИ-95 в 2026 году и почему растут цены на топливо

Бензин снова дорожает: сколько стоит АИ-95 в 2026 году и почему растут цены на топливо

Бензин снова дорожает: сколько стоит АИ-95 в 2026 году и почему растут цены на топливо Елена ГалицкаяРоссийский топливный рынок в 2026 году оказался в центре внимания автомобилистов и бизнеса.

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