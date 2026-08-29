Бензин снова дорожает: сколько стоит АИ-95 в 2026 году и почему растут цены на топливо Елена ГалицкаяРоссийский топливный рынок в 2026 году оказался в центре внимания автомобилистов и бизнеса.
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