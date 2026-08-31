Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин удивлен, что форвард московского «Динамо» Андрей Никонов не был наказан за действия против защитника Николаса Мелоша.
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