В квартире жилого дома по улице Савушкина произошла поножовщина

В результате с балкона 13 этажа выпал мужчина и разбился, а двое с ножевыми ранениями госпитализированы Полиция устанавливает обстоятельства поножовщины, которая повлекла за собой падение мужчины с 13-этажа дома на улице Савушкина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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