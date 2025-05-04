В квартире жилого дома по улице Савушкина произошла поножовщина

В результате с балкона 13 этажа выпал мужчина и разбился, а двое с ножевыми ранениями госпитализированы Полиция устанавливает обстоятельства поножовщины, которая повлекла за собой падение мужчины с 13-этажа дома на улице Савушкина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.