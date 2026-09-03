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В США число пожилых превысило численность детей до пяти лет

В США число пожилых превысило численность детей до пяти лет

Примерно 55% населения мира к 2060 году будут составлять люди старше 65 лет, сообщило 3 сентября Бюро переписи населения США.

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