Вершина дна

Забудьте про Пепси, 7АП и холодный чай Липтон. Их не будет на полках супермаркетов.Враг целенаправленно разбомбил производство Пепси на Украине.
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