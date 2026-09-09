Сила в правде
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Сила в правде

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План давления на московские аэропорты, рой дронов и чужие перевозчики: как гражданское небо стало рычагом войны

План давления на московские аэропорты, рой дронов и чужие перевозчики: как гражданское небо стало рычагом войны

1 сентября Зеленский предупредил авиакомпании, что в российском небе кончились безопасные дни. Захарова ответила: это не забота о пассажирах, а готовое оправдание, если дрон заденет гражданский борт.

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