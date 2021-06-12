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В Кемеровской области полицейские вручили школьникам первые паспорта

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню России, состоялось в городском краеведческом музее. Начальник отделения по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» подполковник полиции Инна Миронова вручила первые паспорта юным горожанам, которым накануне исполнилось 14 лет.

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