В Кемеровской области полицейские вручили школьникам первые паспорта

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню России, состоялось в городском краеведческом музее. Начальник отделения по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» подполковник полиции Инна Миронова вручила первые паспорта юным горожанам, которым накануне исполнилось 14 лет.
Популярные статьи
- Более 30 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить фигурантов «дворцового дела». Среди них — известные политики, ведущие и журналисты
- Московские полицейские перекрывают каналы реализации поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19
- Лишили китайцев сладенького уссурийские таможенники
Свежие комментарии