VK запустил сервис бронирования туров по России и зарубежью

VK представил новую функцию в сервисе «VK Места», которая позволяет пользователям бронировать туристические поездки по России и другим странам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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