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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подколзин набрал очки впервые за 5 матчей – передача против «Лос-Анджелеса». У него 3+9 в 35 играх

Форвард «Эдмонтона» прервал серию без очков из 4 игр. Всего в 35 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 12 (3+9) баллов.

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