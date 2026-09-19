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Собянин сообщил об уничтожении уже 15 беспилотников, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении уже 15 беспилотников, летевших на Москву

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников, летевших на Москву.

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