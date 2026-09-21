All Eyes Are On Belarus Ahead Of The US' Reported European Military Drawdown Authored by Andrew Korybko via Substack, The potential pullback of some US forces from the Baltic States upon the completion of its force posture review could be followed by European NATO if Russia agrees to pull back some of its forces from Belarus in order to then establish partial buffers in the post-war European security architecture.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым