Можно ли было в 2022-м всё это НЕ начинать?

ninikooo Митусова А жаль, что участников « голой вечеринки» не отправили на лесоповал. Мы бы отдохнули от них несколько лет, а так мы наказаны все тем, что « все те же на манеже» по всем каналам ТВ 24/7.

Алексей Сафронов Да, 24.02.2022 "можно было не начинать", а начать раньше! Хотя бы в 2018 году после показа широкой общественности Путиным "мультиков".