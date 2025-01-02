Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 975 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Поля Русс
    ЭТО НЕ ПАРАНОЙЯ...ЭТО ФАКТЫ И НЕИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗОВ...И ЕСЛИ БЫ У ВСЕХ БЫЛА ТАКАЯ ПАРАНОЙЯ, ТО БЫЛ БЫ ПОРЯДОК...А..."Наказание должно...
  • Александр Алексеевич
    когда началась грызня из за карабаха ,я написал ,, собрать всех азеров и армян  и ОБЪЯВИТЬ - либо вы приводите в чувс..."Алиева можно сде...
  • Николай Шматков
    Гордон* обещал ко...

Можно ли было в 2022-м всё это НЕ начинать?

Можно ли было в 2022-м всё это НЕ начинать?

Ведь какая бы тогда продолжалась благодать?! Мечта: Икеа и Мак никуда не уходят, в директорате РосНефти и ГазПрома всё так же сидят Представители Цивилизованного Мира, наши парламентарии продолжают посещать заседания Совета Европы, чтоб их там учили, как правильно жить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
А жаль, что участников « голой вечеринки» не отправили на лесоповал. Мы бы отдохнули от них несколько лет, а так мы наказаны все тем, что « все те же на манеже» по всем каналам ТВ 24/7.
Ответить
2 час.
Алексей Сафронов
Да, 24.02.2022 &quot;можно было не начинать&quot;, а начать раньше! Хотя бы в 2018 году после показа широкой общественности Путиным &quot;мультиков&quot;.
Ответить
1 час.
Алексей Сафронов
...на счёт возможного &quot;вмешательства НАТО, это слишком большое допущение. А что &quot;раньше&quot;, несомненно надо было! Но, как говорится &quot;слабо&quot; тогда кой кому было решится на сей ратный подвиг, &quot;чтоб изорвать мундиры о русские штыки&quot;...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх