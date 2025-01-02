Ведь какая бы тогда продолжалась благодать?! Мечта: Икеа и Мак никуда не уходят, в директорате РосНефти и ГазПрома всё так же сидят Представители Цивилизованного Мира, наши парламентарии продолжают посещать заседания Совета Европы, чтоб их там учили, как правильно жить.
Можно ли было в 2022-м всё это НЕ начинать?
Комментарии
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ninikooo Митусова
А жаль, что участников « голой вечеринки» не отправили на лесоповал. Мы бы отдохнули от них несколько лет, а так мы наказаны все тем, что « все те же на манеже» по всем каналам ТВ 24/7.
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2 час.
Алексей Сафронов
Да, 24.02.2022 "можно было не начинать", а начать раньше! Хотя бы в 2018 году после показа широкой общественности Путиным "мультиков".
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1 час.
Алексей Сафронов
...на счёт возможного "вмешательства НАТО, это слишком большое допущение. А что "раньше", несомненно надо было! Но, как говорится "слабо" тогда кой кому было решится на сей ратный подвиг, "чтоб изорвать мундиры о русские штыки"...
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1 час.
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