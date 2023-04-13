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Sport24: Сперцян по-прежнему интересен «Фиорентине»

Sport24: Сперцян по-прежнему интересен «Фиорентине»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в летнее трансферное окно может перейти в «Фиорентину». «В «Фейеноорде» рассматривали варианты с переходом Сперцяна летом 2023 года, но сам игрок дал понять, что намерен остаться на сезон в «Краснодаре».

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