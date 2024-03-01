Си Цзиньпин подчеркнул необходимость высококачественного развития новой энергетики в Китае

Пекин, 1 марта /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо энергично содействовать высококачественному развитию новой энергетики в Китае, чтобы внести больший вклад в построение чистого и прекрасного мира.
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