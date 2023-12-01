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Некоторые технические подробности Трафальгарского сражения

Некоторые технические подробности Трафальгарского сражения

И тут следует отметить первое – обычно историки военно-морского флота признают, что испанские корабли середины и конца XVIII века имели превосходные формы и обводы, большинство из них были построены из крепкого красного дерева, превосходившего по твердости дуб, а начиная с Антонио де Хастаньетты (1730-е годы) в постоянный обиход вошли методы математического расчета и моделирован.

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