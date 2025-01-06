Профессор Дизен: Ближайшие две недели могут быть очень опасными из-за Киева

Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в эфире телеканала Wion высказал свою обеспокоенность ситуацией, которая может сложиться в ближайшие две недели до окончания срока президентства Джо Байдена.
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