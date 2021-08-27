Юрий Селиванов: В набежавшую волну…

Драка восточноевропейских пассажиров англосаксонского геополитического «Титаника» за место в спасательной шлюпке, похоже, уже началась В то время, когда в Киеве громыхал военный парад по случаю тридцатой годовщины отвесного полета Украины в бездонную пропасть, а Зеленский на трибуне пускал слезу при виде марширующих в парадной колонне только что сбежавших из Афганистана натовцев, явно догадываясь, какую глупость сморозил, допустив этих драпальщиков изображать на Крещатике надежду и опору «незалежной державы», в Европах начали происходить процессы и звучать речи, которые подтверждают самые худшие опасения киевского предводителя.