Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Осипов
    К сожалению с белорусскими нациками встречался еще в 1974 году...Украина, Белорусс...
  • Владимир Швайбович
    Согласен. Только о Беларуси этот член совета сгустил краски. Так сказать - за компанию. Сравнивать в этом смысле Укр...Украина, Белорусс...
  • Борис Осипов
    Точно...Украина, Белорусс...

Юрий Селиванов: В набежавшую волну…

Юрий Селиванов: В набежавшую волну…

Драка восточноевропейских пассажиров англосаксонского геополитического «Титаника» за место в спасательной шлюпке, похоже, уже началась В то время, когда в Киеве громыхал  военный парад по случаю тридцатой годовщины отвесного полета Украины в бездонную пропасть, а Зеленский на трибуне пускал слезу при виде марширующих в парадной колонне только что сбежавших  из Афганистана натовцев, явно догадываясь, какую глупость сморозил, допустив этих драпальщиков изображать на Крещатике надежду и опору «незалежной державы»,  в Европах  начали происходить  процессы и звучать речи,  которые подтверждают самые худшие опасения киевского предводителя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх