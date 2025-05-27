Foton представил в России пикап Tunland G9 и фургон View[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На открывшейся сегодня в Москве выставке COMvex представлены в основном грузовики и прочая коммерческая техника, но есть и новинки для частников.
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