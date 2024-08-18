☝️Вопрос знатокам старины) Как вы думаете что это? И для чего служило сие приспособление?.
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☝️Вопрос знатокам старины) Как вы думаете что это? И для чего служило сие приспособление?.