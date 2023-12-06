В результате обстрелов ВСУ в донецкой Горловке погиб один мирный житель и еще один получил ранения. Вдова убитого рассказала, что всего два месяца назад похоронила свою мать, и вот теперь — новая трагедия.
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