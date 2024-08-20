В Минобороны РФ приняли важные решения по защите Белгородской, Брянской и Курской областей от ВСУ

Стало известно, что на месте группировки войск «Север» появились сразу три ГВ: «Белгород», «Курск» и «Брянск», которые были сформированы для защиты российской государственной границы от нападений со стороны Украины.
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