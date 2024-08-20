Под прицелом
ГлавнаяВсе статьиЛучшие статьиАрмияАвиацияФлот
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Под прицелом

36 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонтий Букштейн
    Вопрос: кто выгодоприобретатель от прекращения поставок из России по трубопроводу? Ответ: те, кто теперь заместил рос...Diplomacy Watch: ...
  • Гарий Щерба
    Вот и  БОЙТЕСЬ , БОЙТЕСЬ  ...!!!Российский флот г...
  • Сергей
    Нарика менять на пидара!! Дырожопая обезьяна!!!США нашли замену ...

В Минобороны РФ приняли важные решения по защите Белгородской, Брянской и Курской областей от ВСУ

В Минобороны РФ приняли важные решения по защите Белгородской, Брянской и Курской областей от ВСУ

Стало известно, что на месте группировки войск «Север» появились сразу три ГВ: «Белгород», «Курск» и «Брянск», которые были сформированы для защиты российской государственной границы от нападений со стороны Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх