В Латвии допустили новую версию гибели баскетболиста Тиммы

Mash: судмедэкспертиза Латвии не исключает криминальную версию гибели Тиммы Судмедэкспертиза в Латвии допустила криминальную версию гибели баскетболиста Яниса Тиммы, сообщил друг погибшего Марк Пугачев в Instagram (деятельность в РФ запрещена).
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