В Астрахани столкнулись иномарка премиум-класс и «газель»

Авария с пострадавшими произошла на Началовском шоссе в районе психиатрической больницы. 61-летний астраханец за рулем микроавтобуса при повороте налево не уступил дорогу иномарке BMW X6 и произошло столкновение.
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