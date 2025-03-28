Калужских водителей проверят на трезвость

В Калуге сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд "Нетрезвый водитель". По данным дорожной полиции, с 1 января по 28 февраля 2025 года только в одной Калуге произошло 63 аварии, в которых 2 человека погибли и 80 человек получили травмы.