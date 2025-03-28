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Калуга-поиск

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Калужских водителей проверят на трезвость

Калужских водителей проверят на трезвость

В Калуге сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд "Нетрезвый водитель". По данным дорожной полиции, с 1 января по 28 февраля 2025 года только в одной Калуге произошло 63 аварии, в которых 2 человека погибли и 80 человек получили травмы.

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