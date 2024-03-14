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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс и Энтони Дэвис обратили внимание на реализацию после подборов «Сакраменто» в нападении

Игроки «Сакраменто» набрали 16 очков после 9 подборов в нападении против 4 очков «Лейкерс». Леброн Джеймс и Энтони Дэвис обратили внимание на этот показатель, как на ключевой фактор победы «Кингз».

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