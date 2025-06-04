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Политика как она есть

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Режиссер Германика назвала актрису Синицыну серой бездарной мышью

Режиссер Германика назвала актрису Синицыну серой бездарной мышью

Режиссер Германика назвала актрису Синицыну серой бездарной мышью. Об этом стало известно из соцсетей.

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