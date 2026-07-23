Sky Sport: Юрген Клопп возглавит сборную Германии 24 июля

24 июля Юрген Клопп будет представлен как новый тренер сборной Германии. После вылета команды из чемпионата мира и расторжения контракта с Юлианом Нагельсманом, Немецкий футбольный союз заключит с Клоппом контракт до 2030 года.
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