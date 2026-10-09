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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На годы вперед. Сколько "квадратов" жилья введут в Барнауле в ближайшие пять лет

На годы вперед. Сколько "квадратов" жилья введут в Барнауле в ближайшие пять лет

Сейчас в Барнауле возводят 709 тыс. "квадратов" новостроек, которые будут сданы в эксплуатацию в 2026-2031 годах Строительные компании Алтайского края стали чаще закладывать максимальный срок возведения новых проектов.

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