РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Студентки МГПУ взяли призы городского чемпионата профессионального мастерства

В столице подвели итоги чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера 2024». В компетенции «Преподавание в младших классах» первое место заняла студентка МГПУ Екатерина Павлович, второе место также заняла студентка МГПУ Анна Давыдова.

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