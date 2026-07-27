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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мать Спаллетти Ильва умерла в 93 года. «Юве» и «Наполи» выразили соболезнования тренеру

« Ювентус » выразил соболезнования в связи со смертью матери Лучано Спаллетти . Ильва, мать главного тренера «бьянконери», скончалась в возрасте 93 лет, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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