Скоро мы увидим на небе взрыв звезды

«Яркая звезда, находящаяся на расстоянии 3000 световых лет от нас, скоро взорвется, и вы сможете увидеть это с Земли: такое событие случается раз в жизни»: Скоро в небе можно будет увидеть очень яркую звезду, которая взрывается каждые 80 лет.