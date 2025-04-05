Скоро мы увидим на небе взрыв звезды

«Яркая звезда, находящаяся на расстоянии 3000 световых лет от нас, скоро взорвется, и вы сможете увидеть это с Земли: такое событие случается раз в жизни»: Скоро в небе можно будет увидеть очень яркую звезду, которая взрывается каждые 80 лет.
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