В ЯНАО продают готовую медицинскую лабораторию

В Новом Уренгое (ЯНАО) продают готовую бизнес-франшизу популярной медицинской лаборатории. Бизнес за два с половиной миллиона рублей укомплектован сотрудниками и всем необходимым, отмечается в объявлении на «Авито».
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