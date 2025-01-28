Массовое ДТП на низководном мосту заблокировало дорогу во Владивосток

Дорога на низководном мосту в сторону Владивостока оказалась перекрытаиз-за массового ДТП. По словам очевидцев, непогода и скользкая дорога привели к столкновению сразу нескольких автомобилей, сообщает PRIMPRESS.
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