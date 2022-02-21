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В Госдуму внесли законопроекты о ратификации договоров с ЛНР и ДНР

В Госдуму внесли законопроекты о ратификации договоров с ЛНР и ДНР

Президент России внес в Госдуму законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой, а также между Российской Федерацией и Луганской народной республикой.

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