В Госдуму внесли законопроекты о ратификации договоров с ЛНР и ДНР

Президент России внес в Госдуму законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой, а также между Российской Федерацией и Луганской народной республикой.
Президент России внес в Госдуму законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой, а также между Российской Федерацией и Луганской народной республикой.
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