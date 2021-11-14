Мировое обозрение

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Чехия выразила готовность помочь Варшаве в ситуации на польско-белорусской границе

Чехия выразила готовность помочь Варшаве в ситуации на польско-белорусской границе

ПРАГА, 15 ноя – РИА Новости. Чехия готова в случае необходимости оказать помощь Польше в ситуации на польско-белорусской границе, сообщил глава чешского МИД Якуб Кулганек после телефонного разговора с главой польской дипломатии Збигневом Рау.

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