Трубин, заменивший в составе Украины Лунина, высказался о победе команды над Украиной

Анатолий Трубин прокомментировал победу сборной Украины в матче Евро-2024 со Словакией. Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который в матче второго тура группового этапа Евро-2024 вышел в стартовом составе национальной команды вместо Андрея Лунина, прокомментировал успех желто-синих в противостоянии со Словакией.
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