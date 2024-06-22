Трубин, заменивший в составе Украины Лунина, высказался о победе команды над Украиной

Анатолий Трубин прокомментировал победу сборной Украины в матче Евро-2024 со Словакией. Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который в матче второго тура группового этапа Евро-2024 вышел в стартовом составе национальной команды вместо Андрея Лунина, прокомментировал успех желто-синих в противостоянии со Словакией.