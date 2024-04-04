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  • Svetlana Kuzmina
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НАТО — 75 лет: политологи раскрыли истинный смысл существования альянса

НАТО — 75 лет: политологи раскрыли истинный смысл существования альянса

Сегодня Североатлантическому альянсу исполнилось 75 лет. За это время его 12 стран-основательниц сумели присоединить к себе еще 20 государств, основной целью которых сейчас является противостояние России.

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