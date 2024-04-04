Сегодня Североатлантическому альянсу исполнилось 75 лет. За это время его 12 стран-основательниц сумели присоединить к себе еще 20 государств, основной целью которых сейчас является противостояние России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии